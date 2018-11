De club uit de Bundesliga liet weten dat de Nederlandse verdediger in een oefenduel een spierscheuring in een bovenbeen heeft opgelopen. Rekik, oud-PSV'er, kan in elk geval enkele weken niet voetballen.

Bij Hertha zijn ook al de verdedigers Niklas Stark en Lukas Klünter wegens blessures voorlopig niet beschikbaar.