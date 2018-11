Weer een topbestuurder weg bij turnbond VS

Ron Galimore, verantwoordelijk voor het dagelijks beleid bij USA Gymnastics, besloot onder grote druk zijn ontslag in te dienen. De 59-jarige Amerikaan werkte bijna 25 jaar in diverse functies bij de bond.

Galimore, zelf een oud-topturner, was de hoogst overgebleven bestuurder sinds het schandaal rond teamarts Nassar naar buiten kwam. Nassar is veroordeeld tot bij elkaar 175 jaar celstraf, onder meer voor misbruik van ruim 150 turnsters onder wie viervoudig olympisch kampioene Simone Biles. Het schandaal leidde tot een grote schoonmaak in de leiding van USA Gymnastics. Bestuursleden moesten vertrekken omdat ze bijvoorbeeld meldingen over het misbruik niet serieus namen of met bewijsmateriaal hadden geknoeid.

Het Amerikaans olympisch comité USOC dreigt USA Gymnastics de status als nationale bond af te nemen. De turnbond hoopt dat te voorkomen door ook van Galimore afscheid te nemen.

