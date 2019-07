Video: De Randami wint UFC-gevecht na 16 tellen

De Randamie kroonde zich in 2017 nog tot wereldkampioen in de toen nieuw opgerichte vedergewichtdivisie. The Iron Lady mocht haar titel verdedigen tegen Cris Cyborg, maar daar had de Nederlandse MMA-vechtster destijds geen trek in. Ze zag een gevecht met de Braziliaanse niet zitten vanwege diens dopingverleden. Daarop besloot de UFC om De Randamie de wereldtitel af te nemen.

Inmiddels is De Randamie binnen de UFC overgestapt naar de lichtere bantamgewichtsklasse. Dankzij de zege op Ladd komt nu een wereldtitelgevecht steeds dichterbij. De Braziliaanse Amanda Nunes is de regerend kampioene.