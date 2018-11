Russen halen hun gram bij World Cup in Obihiro

De zege op de ploegachtervolging bij de mannen was bij lange na geen sportieve genoegdoening. Toch moet vooral Alexander Roemjantsev de virtueel opgestoken middelvinger goed hebben gedaan.

Gerehabiliteerd

Hij was het namelijk die in november 2017, samen met Olga Fatkoelina, door het Internationaal olympisch Comité voor het leven werd geschorst wegens deelname aan het door de Russische staat gestuurde dopingprogramma. Na een lange rechtsgang - die eindigde bij het internationale sporttribunaal CAS - werd hij uiteindelijk gerehabiliteerd, al bracht dat ook de oersterke stayer geen soelaas waar het zijn deelname aan het olympische schaatstoernooi betrof.

Samen met Danila Semerikov en Sergei Trofimov klokte hij in Obihiro 3.41,26. Het stuurloze Nederlandse schip, met Douwe de Vries, Chris Huizinga en Marcel Bosker aan boord, bleef in Japan steken op 3.42,14. Meer kon (en mocht) er misschien wel niet worden verwacht van het gelegenheidstrio. Tot grote ergernis van boegbeeld Sven Kramer is de KNSB er tot op heden nog niet in geslaagd een nieuwe bondscoach aan te trekken, als vervanger van de naar Canada uitgeweken Geert Kuiper. En dus rommelde Nederland maar wat aan tijdens de internationale seizoensouverture. Zonder enige serieuze voorbereiding op het olympische nummer eindigde het op de tweede plaats.

Zooitje

Het was Kramer, die zich in de aanloop naar de wedstrijd in Japan had vertild aan een koffer en derhalve met rugklachten forfait moest geven op het teamonderdeel, die zijn ergernis over de gang van zaken niet onder stoelen of banken stak. Getraind op het nummer was er niet, van enige organisatie was evenmin sprake. „Het is best wel een zooitje geweest de afgelopen zomer”, sneerde hij voor de camera van de NOS richting Remy de Wit, die aan het einde van vorig seizoen als technisch directeur in de voetsporen trad van Arie Koops.

De KNSB had de voorbije maanden oud-schaatsers als Gianni Romme, Bart Veldkamp en Rintje Ritsma in het vizier voor het invullen van de vacature, maar kwam niet tot zaken. De Wit, afkomstig uit het basketbal, liet daarop weten dat de aanstelling van een nieuwe bondscoach er voorlopig dan maar niet komt.

Op het noordelijke eiland Hokkaido voelde Kramer, nimmer om een mening verlegen, zich geroepen in de bres te springen voor zijn dolende ploeggenoten. „Het is vreemd dat op dit nummer de trainers onderling moeten uitvogelen wie er start. Daar moet dan weer een besluit over worden genomen door een selectiecommissie die net is aangesteld. Dat is op z’n zachtst gezegd opzienbarend.”

Vrouwen

Ook bij de vrouwen kwam Oranje niet verder dan de tweede plaats. Dat was minder opmerkelijk, aangezien de Japanse vrouwen onder leiding van de Nederlandse hoofdcoach Johan de Wit op het nummer bezig zijn met een machtsovername. De olympisch kampioen klokte 2.57,80. Ireen Wüst, Lotte van Beek en Joy Beune konden daar slechts 3.00,13 tegenover zetten.

