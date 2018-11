Renault: ’We moeten in de top-10 eindigen’

„We zijn al bezig met de auto voor 2019. Het chassis is in een vergevorderd stadium”, vertelt Chester bij Motorsport.com. Ook de versnellingsbak is klaar. „Die wordt binnenkort getest. De koeling, ophanging en de carrosserie naderen voltooiing.”

Enkele weken geleden temperde Marcin Budkowski al de verwachtingen voor 2019. „We hebben nog steeds anderhalve seconde achterstand op de topteams. Het zou dus belachelijk zijn als ik zou beweren dat we ze gaan aanvallen”, aldus de engineer. „Ik hoop dat we in 2020 competitief kunnen zijn.”

Toch moet er in het huidige seizoen ook nog gescoord worden. In de strijd om de vierde plaats in het WK voor constructeurs hijgt Haas de Fransen in de nek. Renault verdedigt in de laatste GP van het seizoen een voorsprong van 24 punten. Teambaas Cyril Abiteboul wil de klus klaren. „Het is de slotrace en we moeten punten mee naar huis nemen. Beide auto’s moeten in Abu Dhabi in de top-10 eindigen.”

Daniel Ricciardo Ⓒ EPA

Voor Carlos Sainz is de race in de Emiraten zijn laatste race in het geel-zwart. Hij wordt bij Renault vervangen door Daniel Ricciardo, maar vond een nieuw zitje bij McLaren.