Koeman was er snel uit: ’Deze elf verdienen het’

„Er is weinig aanleiding om iets te veranderen naar aanleiding van de gewonnen wedstrijd tegen Duitsland”, zei Koeman vooraf tegen de NOS. „De opstelling voor het duel met Frankrijk had ik daarom al redelijk snel in mijn hoofd zitten. Ook omdat iedereen fit is. Deze elf verdienen het wederom om te starten, zo hoop je weer verder te bouwen.”

Koeman denkt dat Oranje in staat is om het spel te maken tegen de wereldkampioen. „We willen lef tonen en hebben snelheid voorin, maar we zullen ook moeten oppassen voor balverlies. Want één van de kwaliteiten van dit Frankrijk is de counter.”

