Jong Oranje onderuit tegen Duitsland

De Duitsers kwamen na een kwartier op voorsprong, door een benutte strafschop van Philipp Ochs. De penalty was toegekend na hands van Dani de Wit. Na bijna een uur maakte Abdelhamid Sabiri er 2-0 van. Törles Knöll zorgde voor nummer drie. Hij scoorde in de rebound, nadat doelman Justin Bijlow in eerste instantie nog redding had gebracht.

Aangezien de Nederlanders zich niet hebben geplaatst voor het EK van 2019, koos Van de Looi voor een jonge selectie. Daarmee wil hij zich al voorbereiden op de kwalificatie voor de volgende Europese titelstrijd. Alleen al in de basis stonden vijf debutanten.

Philipp Ochs benut een penalty Ⓒ Hollandse Hoogte

,,Deze groep moet er op de wat langere termijn staan'', zei Van de Looi. ,,Iedereen heeft nog wel de gelegenheid zich verder te ontwikkelen. We hebben nog wat tijd. Dat we hier verliezen is geen schande, al waren er zeker dingen die beter hadden gekund. Daarvoor moeten we onze ogen niet sluiten.''

Duitsland neemt over ruim een half jaar wel deel aan de eindronde, die in Italië en San Marino wordt gehouden.