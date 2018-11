Ziyech schiet Marokko langs Kameroen

Met doelman André Onana (Kameroen), Ziyech en rechtsback Noussair Mazraoui stonden drie spelers van Ajax aan de aftrap in Casablanca. Bij Marokko hadden met Karim El Ahmadi, Nordin Amrabat en Manuel da Costa nog twee spelers met een verleden in de Eredivisie een basisplaats.

Kameroen is als gastland al verzekerd van deelname aan de Afrika Cup van 2019. Toch doet de ploeg van Seedorf en Kluivert mee aan de kwalificatiereeks. Marokko kwam door de derde zege op tien punten uit vijf wedstrijden en is daarmee vrijwel zeker van plaatsing.

De ploeg van bondscoach Hervé Renard kreeg kort na rust een strafschop, toen Christian Bassogog van Kameroen een duwtje had gegeven aan de ingevallen Sofiane Boufal. Ziyech stuurde doelman Onana, met wie hij dagelijks op het trainingsveld staat in Amsterdam, vanaf 11 meter de verkeerde hoek in (1-0). Hij verraste de keeper een kwartiertje later met een hard en strak schot. Kameroen moest in de slotfase verder met tien man, toen aanvoerder Karl Toko Ekambi zijn tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe.

Mohamed Salah bezorgde Egypte in de laatste minuut de winst op Tunesië: 3-2. Beide landen hebben zich al geplaatst voor de Afrika Cup.