Oranje legt ook Frankrijk over de knie

Koeman gaf dezelfde spelers het vertrouwen die een maand geleden zo’n imposante zege (3-0) op Duitsland hadden geboekt. Zo verschenen de PSV’ers Denzel Dumfries en Steven Bergwijn (die in die wedstrijd debuteerden) opnieuw aan de aftrap. Net als Frenkie de Jong en Marten de Roon, die samen met Wijnaldum de middenlinie vormden.

Snelle eerste kans

Frankrijk trad aan zonder onder anderen de geblesseerden Paul Pogba, Anthony Martial, Alexandre Lacazette en Benjamin Mendy, en stond na anderhalve minuut al bijna op achterstand in De Kuip. Depay zette aan de rechterkant goed door en drong het Franse strafschopgebied binnen. De aanvaller van Olympique Lyon trok de bal terug op Wijnaldum, die Oranje een vroege voorsprong leek te bezorgen, maar doelman Hugo Lloris bracht ternauwernood redding.

Memphis Depay baant zich een weg door de Franse defensie. Ⓒ ANP

Het was de opmaat voor een openingsfase waarin Oranje opnieuw fris en aanvallend voetbal liet zien, zonder daadwerkelijk tot echt grote kansen. Frankrijk moest terug en noteerde ’pas’ na tien minuten het eerste gevaar. Antoine Griezmann kon een voorzet vanaf de linkerkant inkoppen, maar kreeg de bal net niet hard en geplaatst genoeg richting het doel van Jasper Cillessen, die redding bracht.

Depay en Pavard dicht bij

Kort daarop kreeg Depay op het rand van het strafschopgebied een schietkans nadat Ryan Babel de bal koppend had teruggelegd, maar de aanvaller kon de bal met zijn linker niet genoeg de hoek in krijgen. De Fransen waren na een klein half uur via Benjamin Pavard dicht bij de gelijkmaker, maar de rechtsback - die op het WK nog op vergelijkbare wijze de mooiste treffer van het toernooi maakte - zag zijn poging net over de lat boven Cillessen scheren.

Nederland leek een redelijk tot goede eerste helft af te sluiten op 0-0, maar kort voor rust opende Wijnaldum de score. De Jong slingerde de bal vanaf de linkerkant richting de Franse doelmond, waar Steven N’Zonzi zijn centrale verdedigers in de war bracht door de bal weg te willen koppen. De middenvelder schampte het leer echter maar, waardoor Ryan Babel een vrije schietkans kreeg. De aanvaller van Besiktas stuitte op Lloris, die kansloos was op de rebound van Wijnaldum.

Hugo Lloris is kansloos op de uithaal van Georginio Wijnaldum. Ⓒ ANP Pro Shots

Griezmann, Olivier Giroud en Kylian Mbappé kregen in de Franse voorhoede amper kansen en mogelijkheden, en ook na rust was het eerste gevaar weer van de kant van het Nederlands elftal. Zowel Dumfries aan de rechterkant als Daley Blind aan de linkerkant schakelde zich regelmatig in bij de aanval, en een derde verdediger (Virgil van Dijk) was dicht bij de 2-0. De aanvoerder kopte een hoekschop van Depay na een klein uur spelen maar net over het Franse doel.

Bekijk ook: Oranje met zelfde basiself als tegen Duitsland

Lloris sta-in-de-weg

Twee minuten later verzorgden Blind en Dumfries bijna gezamenlijk de 2-0, maar de PSV’er kon een afgemeten voorzet van zijn Ajax-collega net niet binnen koppen. Lloris bracht redding op de doellijn, iets wat hij later nogmaals deed bij een harde vrije trap van Depay en bij een tweede poging van de aanvaller van Lyon. Lloris voorkwam zo in z’n eentje dat Oranje de wedstrijd besliste, terwijl Griezmann aan de overkant bijna de gelijkmaker binnen tikte. De linkspoot kreeg zijn voet net niet voldoende tegen de bal na een rare carambole via Van Dijk, zodat Cillessen redding kon brengen.

Denzel Dumfries speelt een ijzersterke wedstrijd als rechtsback. Ⓒ Reuters

In de slotfase kwam er meer en meer ruimte voor Oranje, maar Depay, Bergwijn en Babel slaagden er lange tijd niet in om de verlossende tweede treffer te maken. Omdat de wereldkampioen er ook niet in slaagde om écht een vuist te maken, kwam de zege in de eindfase van de wedstrijd niet meer in gevaar. In de allerlaatste seconde mocht Depay nog aanleggen van elf meter, nadat De Jong in het strafschopgebied was neergelegd. Met een fenomenale ’Panenka’ klopte Depay Lloris nu wél.

Door de zege blijft Nederland sowieso in de hoogste divisie van de Nations League voor de volgende editie. Pakt de formatie van Koeman maandag minimaal een punt in Duitsland, dan is het een van de vier landen die volgend jaar strijden om de eindzege van de Nations League, wat een ticket voor het EK 2020 oplevert.