Oranje-held Wijnaldum: ’Ik ben sprakeloos’

„Ik ben sprakeloos. De manier waarop we gewonnen hebben is ontzettend goed”, reageerde Wijnaldum bij de NOS. „We hebben veel minder weggegeven dan in de vorige wedstrijd tegen Frankrijk. Je wint met 2-0 van de wereldkampioen en je bent de bovenliggende partij. Ik denk dat we het verdiend hebben.”

Bekijk ook: Oranje legt ook Frankrijk over de knie

Wijnaldum wil nog niet mee gaan in de euforische sfeer. „Na de wedstrijd tegen Duitsland was iedereen al heel enthousiast, maar de trainer bleef hard. Hij wees ons erop dat het anders had kunnen lopen. We willen altijd verbeteren en ook deze wedstrijd gaan we analyseren. We moeten ons er wel van bewust zijn dat dit ook zo weer om kan slaan.”

Door de overwinning op Frankrijk heeft Nederland, komende maandag tegen Duitsland, aan één punt genoeg om groepswinnaar te worden. „Dat vind ik een gevaarlijke gedachte”, aldus Wijnaldum. „Ik denk dat we gewoon moeten spelen om die wedstrijd te winnen.”