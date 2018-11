VIDEO - Depay vernedert Lloris met heerlijke ’Panenka’

Met een prachtige ’Panenka-strafschop’ gaf de aanvaller van Olympique Lyon Lloris het nakijken en daarmee maakte Depay de Franse vernedering compleet. „Hij pakte een paar ballen ontzettend goed”, zei Depay bij de NOS over Lloris, die onder meer een vrije trap uit de hoek ranselde en twee schietpogingen onschadelijk maakte.

„Bij de strafschop zag ik dat hij snel in de hoek lag, dus ik stiftte hem door het midden”, glunderde Depay. „Hij was misschien iets teveel naar de zijkant, maar gelukkig kon Lloris er niet bij. De manier waarop ik de penalty neem zegt iets over hoe ik in mijn vel zit. Wat ik ook eerder heb aangegeven, we zijn groeiende. Als team, maar ik ook als persoon. Er zit heel veel volwassenheid en verantwoordelijkheid in deze ploeg. Daar gaan we even van genieten, maar we moeten ook weer door. We kunnen nog steeds veel dingen beter doen.”