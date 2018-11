Koeman: ’Dit is exceptioneel’

Bekijk ook: Oranje legt ook Frankrijk over de knie

„Ik had niet verwacht dat we gedurende 90 minuten de betere ploeg zouden zijn”, zei Koeman bij de NOS. „Ik had niet verwacht dat deze groep de wedstrijd al zo goed kon lezen en zo volwassen kon spelen. We hebben vanaf het begin tot het einde goed gespeeld.”

Compliment

De bondscoach vervolgt: „Frankrijk kwam hier niet om er een leuke wedstrijd van te maken. Dan is het lastig om geduldig te blijven en je moment af te wachten. Daarom verdient iedereen in de groep een groot compliment.”

Oranje juicht na de 1-0 van Wijnaldum Ⓒ Ronald Hoogendoorn

Koeman zag dat de uitslag nog veel groter kunnen zijn. „We hebben meerdere kansen gehad om al veel eerder de tweede goal te maken. Hun keeper was geweldig, anders wordt het 3, 4-0. Het is exceptioneel wat deze spelers hebben laten zien.”

„De ploeg is heel zelfbewust”, ziet de bondscoach. „We zijn veel met elkaar bezig en willen succes behalen wat er de afgelopen jaren niet is geweest.”

Oranje zit niet langer in de hoek waar de klappen vallen. „Dat hebben we aangetoond”, aldus Koeman. Nederland heeft maandag tegen Duitsland nog één punt nodig om groepswinnaar te worden. „We hebben zes punten en maken kans om deze groep te winnen. Niemand had dit verwacht, ikzelf ook niet.”