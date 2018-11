Jørgensen helpt Denemarken aan promotie

De Denen zijn door de winst zeker van de eerste plaats in groep 4 van divisie B. Bondscoach Age Hareide gaf Jørgensen in de punt van de aanval de voorkeur boven Ajacied Kasper Dolberg. Met Lasse Schöne stond een andere speler van Ajax wel in de basis bij Denemarken. Jørgensen, die voor het eerst sinds het WK weer in de nationale ploeg speelde, stond in de 42e minuut aan het einde van een snelle uitbraak. Op aangeven van Yussuf Poulsen schoot de Feyenoorder de bal langs doelman Wayne Hennessey. Jørgensen maakte twintig minuten tijd plaats voor Dolberg.

De ploeg van Hareide won voor eigen publiek ook al van Wales (2-0) en nam in Dublin een punt mee tegen Ierland (0-0). Denemarken sluit de groep maandag af met een thuiswedstrijd tegen de Ieren, die met één punt al gedegradeerd zijn. Wales eindigt met zes punten als tweede.

Johnsen en Ødegaard

Bjørn Johnsen redde een punt voor Noorwegen bij Slovenië: 1-1. De spits van AZ tekende vijf minuten voor tijd als invaller voor de gelijkmaker. Martin Ødegaard van Vitesse viel ook in bij de Noren, die nu net als Bulgarije tien punten uit vijf wedstrijden hebben. Maandag valt de beslissing over welk land promoveert naar divisie B.