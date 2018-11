Djokovic wint ook derde partij in Londen

De nummer 1 van de wereld versloeg de Kroaat Marin Cilic in twee sets: 7-6 (7) 6-2. Djokovic was na eerdere zeges op de Amerikaan John Isner en Alexander Zverev uit Duitsland, die beiden in twee sets moesten buigen voor de Serviër, al zeker van de eerste plek in de groep.

Djokovic keerde dit jaar met winst van Wimbledon en de US Open terug aan de top. Hij verkeert al maanden in grootse vorm en is in Londen als enige nog ongeslagen. Djokovic neemt het zaterdag in de halve finale op tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, de andere finalist komt uit de ontmoeting tussen Roger Federer en Zverev.

De Duitser bereikte vrijdag de laatste vier door Isner te verslaan: 7-6 (5) 6-3.