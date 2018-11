Franse coach: ’We dachten er te makkelijk over’

„Er was één ploeg die heel graag wilde winnen. Dat zag ik bij ons niet genoeg”, zei Deschamps na de nederlaag (2-0) van de wereldkampioen in De Kuip. „De Nederlanders hebben veel kwaliteiten. Wij maakten op technisch vlak veel fouten.”

Deschamps moest het doen zonder drie vaste krachten uit zijn ploeg die afgelopen zomer de wereldtitel veroverde. Samuel Umtiti, Lucas Hernandez en Paul Pogba konden door blessures niet meedoen. „Maar daar mogen we ons niet achter verschuilen. We dachten er te makkelijk over. Dat reken ik mezelf ook aan. We waren er niet, het was niet goed genoeg.”

Doelman Hugo Lloris behoedde de wereldkampioen met heel wat fraaie reddingen voor een grotere nederlaag. „De score had nog veel hoger kunnen uitvallen”, erkende Lloris. „Oranje was heel sterk en wij haalden niet het benodigde niveau. We hebben onder ons kunnen gespeeld en daar zijn we op afgerekend. We moeten nu maar hopen dat Duitsland maandag wint van Nederland.”