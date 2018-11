Hoe gaat het nu verder met Oranje in de Nations League?

Duitsland, dat tot begin dit jaar nog als voorbeeld zou moeten gelden voor het gehele Nederlandse voetbal, staat nu met één punt onderaan en is al zeker van degradatie. Voor Nederland gloort een plek bij de Final Four, een speciaal toernooi dat van 5 tot en met 9 juni wordt georganiseerd voor de groepswinnaars van League A.

Dit omdat voor de winnaars van League A, in tegenstelling tot de andere groepen in de Nations League, geen promotie geldt en louter degradatie. Het toernooi zal worden gehouden in Portugal of Italië, afhankelijk welke van de twee landen de winnaar wordt in groep 3 van League A. In één van die landen wordt een halve finale en finale of troostfinale afgewerkt. De loting hiervoor is op 3 december.

Een dag eerder vindt de loting plaats voor de reguliere EK-kwalificatiereeks richting het EK 2020. In Dublin plukt Oranje de vruchten van het eerste tastbare resultaat onder bondscoach Ronald Koeman. Door de winst op de Fransen heeft het Nederlands elftal tijdens die loting hoe dan ook een beschermde status. Het ontloopt daarmee alle grote landen op weg naar de eerste grote eindronde sinds 2014. Al kan het lot Oranje nog koppelen aan Duitsland, Polen en Engeland of Kroatië, afhankelijk van de eindstand in League A. De EK-kwalificatiereeks vindt plaats van maart tot in het najaar van 2019.