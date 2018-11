Duitse bondscoach lovend over Oranje

„Nederland verdiende het om te winnen van de wereldkampioen”, erkent de Duitse bondscoach Joachim Löw, die in Leipzig de wedstrijd van Oranje in Rotterdam volgde via een livestream. „Voor ons is dit natuurlijk bitter, want we hebben nu geen kans meer op handhaving in de A-divisie. We gaan ons nu richten op het EK 2020, waar we weer met een sterke ploeg aan willen meedoen.”

Duitsland ontvangt het Nederlands elftal maandag in Gelsenkirchen. Voor Oranje volstaat een gelijkspel om winnaar te worden van de groep met de huidige wereldkampioen en de wereldkampioen van 2014.

„Het was over het algemeen een teleurstellend jaar voor ons”, zei Löw, wiens ploeg op het WK al in de groepsfase sneuvelde. „We willen het jaar wel graag met een goede wedstrijd afsluiten voor onze eigen fans. We hebben ook wat goed te maken tegen Oranje.” Vorige maand verloren de Duitsers in Amsterdam met 3-0.

