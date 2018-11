Depay denkt aan Panenka en vernedert Fransen

Hij durfde het in blessuretijd aan om bij een voorsprong van 1-0 doelman Hugo Lloris vanaf de strafschopstip met een stiftballetje te vernederen. Einde wedstrijd, over en uit (2-0).

„Dit zegt toch wel iets over hoe ik in mijn vel zit”, lachte de aanvaller die dit jaar als clubvoetballer met zestien doelpunten en dertien assists in de grote Europese competities alleen nog Luis Suarez, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo betere rapportcijfers ziet scoren. „Ik ben rustig in mijn hoofd, allemaal dankzij God.”

Exceptioneel, jubelde Ronald Koeman na de zege van Oranje op de wereldkampioen. „Natuurlijk had ik dit niet verwacht”, zei de bondscoach. „We zijn net als op het WK in 2014 weer een team”, concludeerde Georginio Wijnaldum, de maker van de 1-0. „Dan hoef je niet de beste spelers meer te hebben voor succes.”

Nederland startte tegen Frankrijk met vijf spelers uit de eredivisie, de competitie die door steeds minder mensen serieus wordt genomen. Frenkie de Jong, één van de uitblinkers, voetbalde zelfs voor het eerst in De Kuip. „Maar daar zag je niets van”, zei Depay. „Ik vond ons volwassen. Iedereen wist ook wat hij moest doen.”

Ryan Babel leek wel bezig met zijn derde jeugd in De Kuip, waar het Nederlands elftal nu in de laatste achttien jaar slechts één van de 35 interlands heeft verloren. Marten de Roon veroverde de ene na de andere bal en Matthijs de Ligt kegelde zelfs een keer superster Kylian Mbappé omver. „Maar daarom sta ik er toch”, reageerde de aanvoerder van Ajax.

Depay had in de tweede helft wel drie keer kunnen scoren, maar steeds was daar weer Lloris. De doelman presenteerde zich als enige van zijn ploeg als wereldkampioen. Franse dataspecialisten wisten dat het alweer tien jaar geleden was dat de doelman van hun nationale ploeg meer cruciale reddingen had moeten verrichten dan vrijdag tegen het opgeleefde Oranje.

Bondscoach Koeman en zijn internationals weten nu al dat ze als groepshoofd deelnemen aan het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020. Oranje handhaaft zich ook in de hoogste poule van de Nations League en een gelijkspel maandag tegen de Duitsers volstaat zelfs voor de groepszege en een plaats in de halve finale van de nieuwe competitie van de UEFA. Wie had dat in het begin van het huidige kalenderjaar verwacht?

„Natuurlijk wordt het maandag tegen Duitsland niet makkelijk, ook al zijn ze al gedegradeerd”, stelde Depay. „Maar we gaan er weer voor en een gelijkspel brengt ons al bij de laatste vier van de Nations League.”