Menno Geelen: dienende speler van Ajax

— Het is een onbedoeld, maar helder statement. De kersverse statutair commercieel directeur van Ajax Menno Geelen (36) ontvangt zijn bezoek op de vierde etage van de Johan Cruijff ArenA, in de Ziggo Lounge, waar het heerlijk naar net gemaaid gras ruikt. „Mijn rol binnen Ajax is eigenlijk supersimpel. Met mijn afdeling zo veel mogelijk geld ophalen dat we kunnen investeren in het eerste elftal en de jeugdopleiding.” Dat ging nog nooit zo voortvarend als in het seizoen dat Geelen geconfronteerd werd met een overvloed aan menselijk leed.