Bild Zeitung: ’Holland laat ons degraderen’

’Holland laat ons degraderen’, kopt het boulevardblad. „Het laatste duel tegen Nederland is slechts een show”, aldus Bild, dat lovend is over de mannen van bondscoach Ronald Koeman. Door de zege van Oranje is Die Mannschaft nu gedegradeerd uit de hoogste divisie van de nieuwe landencompetitie, de Nations League.

Ook l'Équipe is lovend over de Nederlandse ploeg, die grote delen van het treffen domineerde in De Kuip. ’Des Blues dépassés’, kopt de Franse sportkrant. Dat betekent zoiets als Fransen overklast. „Frankrijk buigt voor Nederland en heeft het lot niet langer in eigen handen. De ploeg werd bijna van begin tot eind overlopen”, schrijft l'Équipe.

Voor Oranje volstaat een gelijkspel om winnaar te worden van de groep met de huidige wereldkampioen en de wereldkampioen van 2014. Duitsland en Nederland trappen maandagavond om 20.45 uur af in Gelsenkirchen.

