Ajax favoriet bij 4 tot 4,4 miljoen Nederlanders

„Ter verduidelijking: daarbij is gevraagd wat iemands favoriete voetbalclub is, waarbij hij of zij twee clubs kon opgeven. Daaruit blijkt dat onze fans letterlijk tot op de Waddeneilanden aan toe zitten, door heel Nederland verspreid.”

Feyenoord heeft ongeveer de helft van het aantal fans en PSV zit op circa 1 miljoen. Zulke onderzoeken worden ook wereldwijd gedaan. „Dan wordt er vooral gevraagd voor welke clubs fans interesse en sympathie hebben. Dan zitten wij op 77 miljoen fans. We zijn vooral groot in China en Indonesië, wat logisch is, maar worden ook steeds groter in Amerika. Dat is voor ons een van de redenen dat we daar nu ook meer aanwezig willen zijn.”

