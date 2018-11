Joeskov te snel voor Nuis en Roest

De 29-jarige Rus schreef met een baanrecord van 1.44,55 de 1500 meter op zijn naam. Hij verwees Nuis naar de tweede plek (1.44,81). Patrick Roest pakte brons met 1.45,12. Thomas Krol haalde het podium net niet: vierde in 1.45,36.

Joeskov won vorig seizoen vier wereldbekerraces op de 1500 meter. De drievoudige wereldkampioen op de schaatsmijl mocht door de Russische dopingban echter niet meedoen aan de Winterspelen in februari in Zuid-Korea. Nuis profiteerde destijds in Gangneung dankbaar van de afwezigheid van zijn grote rivaal.

