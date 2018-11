Kramer: ’Ik ben hier zeker teleurgesteld over’

Daarmee was de Friese kopman van Team Jumbo langzamer dan twee weken geleden bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf (vijfde in 1.47,34). Door aanhoudende rugklachten meldde hij zich vrijdag af voor de ploegachtervolging. Kramer staat nog wel op de deelnemerslijst van de 5000 meter op zondag.

„Het was en is nog steeds het plan dat ik morgen van start ga”, liet Kramer bij de NOS weten. „Maar deze rit op de 1500 meter viel gewoon tegen. Ik hoopte op een lekker gevoel en een plaats bij de eerste twee, waardoor ik volgende week weer ik in de A-groep zou mogen meedoen. Maar van allebei was geen sprake. Ik ben hier zeker teleurgesteld over. Ik heb last van mijn rug, ja, en dat is vervelend.”

De suggestie dat hij beter met het vliegtuig naar huis zou kunnen gaan, wees Kramer een tikje aarzelend van de hand. „Ik ben natuurlijk niet voor maar één race naar Japan gekomen. Je hoopt stiekem op meer dan deze tijd op de 1500 meter, maar misschien is het wel tegen beter weten in. Het is echter nu nog te kort na mijn rit om me uit te spreken over de 5000 meter.”

