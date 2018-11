Bob de Jong vol lof over Roest

Roest versloeg Kramer op de vijf kilometer in een rechtstreeks duel en verbeterde en passant ook het van baanrecord van zijn tien jaar oudere Jumbo-teamgenoot. Vervolgens won hij ook de 1500 meter en de tien kilometer.

“Patrick reed waanzinnig hard en deelde de concurrentie een flink tik uit. Hij is gewoon een strakke allrounder en kan ook nog eens op de individuele afstanden scoren”, zo stelt De Jong.

Het is nu afwachten hoe Roest met zijn nieuwe status omgaat, stelt de olympisch kampioen tien kilometer van Turijn 2006. “Mensen verwachten nu dat hij de nieuwe Sven gaat worden en dat kan voor druk zorgen. Want wat Sven heeft gepresteerd is uniek en valt bijna niet te ervaren. Laat Patrick dit hoge niveau eerst maar eens een tijdje volhouden. Zijn trainer Jac Orie kennende was dit in ieder geval nog niet het maximale.”

De Jong is niet van plan om Kramer nu direct definitief uit te vlakken. “Hij zal zich achter zijn oren hebben gekrabd. Maar let op: Sven kan nog steeds héél hard schaatsen. Dat bewees hij afgelopen zomer in Inzell. Daar had hij in tegenstelling tot in Thialf geen rugklachten en reed hij een baanrecord op de vijf kilometer. Die 6.10,97 maakte veel indruk op me.”

