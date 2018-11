Zilver voor broer en zus Schouten op massastart

Zowel Irene Schouten als haar broer Simon Schouten eindigde na zestien ronden in Japan als tweede. In de eindsprint konden beiden hun leidende positie op het laatste rechte stuk net niet vasthouden.

Irene Schouten (26) moest haar meerdere erkennen in olympisch kampioene Nana Takagi uit Japan. Wereldkampioene Kim Bo-reum uit Zuid-Korea gleed als derde over de streep.

Dankzij het goede kopwerk van Melissa Wijfje kon Schouten in de slotfase het tempo in de voorste gelederen flink opvoeren. De wereldkampioene van 2015 ging als koploper de laatste bocht in, maar zag Takagi toch nog voorbijkomen, tot groot enthousiasme van het Japanse thuispubliek.

Schouten behaalde in februari bij de Winterspelen in Zuid-Korea olympisch brons op de massastart.

Bij de mannen deed Chris Huizinga het nodige voorwerk voor Simon Schouten, die in de laatste bocht slim binnendoor glipte en op weg leek naar de winst. Hij moest op de laatste meters echter alsnog voorrang verlenen aan de Italiaan Andrea Giovannini. De Zuid-Koreaan Cheonho Um eindigde als derde. Voor Schouten (27) was het zijn tweede wereldbekermedaille, na goud vorig seizoen in Minsk.

