Waar is deze verdediger van Bulgarije mee bezig?

De Bulgaren verdedigen bij vlagen ontzettend matig. Bij de derde goal van Antoine Griezmann maakte verdediger Dimitar Pirgov het wel heel bont. De speler van Levski Sofia was even vergeten dat 'nooit door het midden uitverdedigen' de eerste les is die een voetballer meekrijgt bij de pupillen.

Pirgov keek nog op, maar besloot de bal toch maar in de voeten van Griezmann te schuiven. De beste voetballer van het EK wist wel raad met de situatie en tilde de tussenstand naar 3-1. Bekijk hier de beelden.

Maandag is het de beurt aan Oranje om het op te nemen tegen Frankrijk. Het duel begint om 20.45 uur in de Amsterdam ArenA.