Nuis dacht dat zijn tijd goud zou opleveren

De Nederlandse troef van Team Jumbo reed op de 1500 meter een prima tijd (1.44,81), maar zijn grote rivaal op de schaatsmijl was met een baanrecord nog net iets sneller (1.44,55).

„Ik baal hiervan”, liet Nuis weten. „Mijn rit was niet optimaal, maar ik kon wel blijven doorrijden tot het einde. Alleen was het niet hard genoeg.”

Nuis dook met zijn tijd ruim onder zijn baanrecord, dat hij in november 2014 in Japan reed (1.45,97). „Ik reed een seconde harder. Toen ik mijn tijd zag, dacht ik: dit zou hem wel eens kunnen zijn. Als je dat gevoel hebt tot de laatste rit en iemand duikt er nog onder, dan doet dat pijn.”

Ploeggenoot Patrick Roest (22) eindigde als derde in 1.45,12. „Voor mijn gevoel had het nog wel iets beter gekund”, zei hij. „We zijn hier nog niet zo lang, dus ik moet nog een beetje wennen aan het ijs. De bochten liepen nog niet helemaal lekker. Ik ben blij met mijn derde plek, maar ik weet ook dat er meer in zit.”