Roemeen fluit 42e duel Oranje met Duitsland

De 38-jarige Hategan floot niet eerder een interland van Oranje. De internationals Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Kenny Tete kwamen de Roemeense arbiter op 20 april 2017 wel al tegen, ook in Gelsenkirchen, toen ze met Ajax de return in de kwartfinale van de Europa League speelden tegen Schalke 04.

Het Nederlands elftal heeft aan een gelijkspel genoeg om zich als groepswinnaar te plaatsen voor de finaleronde van de Nations League. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman versloeg Duitsland vorige maand in Amsterdam met 3-0. De twee landen treffen elkaar in Gelsenkirchen voor de 42e keer. Oranje won elf ontmoetingen met de 'Mannschaft', vijftien duels gingen verloren en even zo vaak eindigde de 'burenruzie' in een gelijkspel.

Het Nederlands elftal speelde in 2002 voor het laatst in Gelsenkirchen. Onder leiding van de toenmalige bondscoach Dick Advocaat won de nationale ploeg in het stadion van Schalke 04 met 3-1, dankzij doelpunten van Patrick Kluivert, Jerrel Hasselbaink en Ruud van Nistelrooij. Sindsdien volgden twee nederlagen en drie remises tegen de Duitsers. Vorige maand wist Oranje in de Johan Cruijff ArenA voor het eerst in zestien jaar weer eens te winnen van de oosterburen.

