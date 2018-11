Titelstrijd WTCR spitst zich in Macautoe op ex-wereldkampioenen

Alleen zij kunnen nog kampioen worden nadat andere theoretische kanshebbers zijn uitgespeeld, onder wie de Franse Audi-coureur Jean-Karl Vernay ondanks diens zege in de zaterdagrace.

Zijn landgenoot Muller knabbelde met zijn tweede plaats iets af van zijn achterstand op Tarquini, maar de kloof tussen beide Hyundai-rijders blijft 33 punten in het voordeel van de Italiaan. Op het verraderlijke circuit is echter nog alles mogelijk gezien de safetycar-situatie door botsingen in de eerste bocht Lisboa en een interruptie met code rood. De Schot Gorden Shedden had zijn Audi dwars op de baan geparkeerd. Muller zei dan ook: "Het enige wat ik moet doen is mijn uiterste best. Dan zien we wel waar ik uitkom".

Tom Coronel wist zich met zijn Honda Civic door de mêlee te worstelen en eindigde nog als dertiende na vanuit de achterhoede te zijn vertrokken. Op meer mag hij in de laatste twee races van het seizoen alleen maar hopen. Zijn seizoen is mislukt. Waar hij volgend jaar gaat rijden is nog onzeker, behalve dat hij verzekerde: "In elk geval niet met dezelfde auto".

Viervoudig wereldkampioen toerwagens Yvan Muller wordt in verband gebracht met een nieuwe WTCR-deelnemer voor komend jaren. Hij wordt betrokken bij het project van Volvo's Chinese eigenaar Geely Group. De race-afdeling van Volvo wordt gerund door Cyan Racing, waarvoor Muller in het WTCC uitkwam, samen met Thed Björk en Nick Catsburg. De naam van de Nederlander zong rond als komend coureur voor Hyundai.

Dankzij een crash van Porsche-rijder Laurens van Thoor die door de Mercedes van Eduardo Mortara in de vangrail werd geduwd, klom Robin Frijns een plekje op de startgrid voor de FIA GT World Cup-race voor morgen. In de kwalificatierace werd de Limburgse Audi-rijder zesde. Dat hij in de kwalificatie niet tot zijn recht kwam en zelfs rechtuit in een bandenstapel gleed, bleek te zijn veroorzaakt door een afgebroken ventiel waardoor hij met minder bar in de voorband reed. De Braziliaan Augusto Farfus won met zijn BMW M6 GTR de kwalificatierace en mag van pole vertrekken.

Ook op pole staat de Brit Dan Ticktum. De Red Bull Junior-rijder en vorig jaar winnaar won overtuigend de kwalificatierace voor de Formule 3 Grand Prix van Macau. Volgens zijn ouders is hij de 'nieuwe Max Verstappen'.