Froome geeft toekomstplannen prijs

De Brit hoopt om nog vijf jaar in het profpeloton te rijden. Dan zal hij 38 jaar zijn. Tenminste, op voorwaarde dat hij op hoog niveau kan blijven presteren. Lees: meedoen voor de eindzeges in de grote rondes. Hij vertelde ook dat hij na zijn pensioen niet uit het wielermilieu wil verdwijnen.

„Ik ben overtuigd dat ik nog kan blijven gaan voor vijf jaar”, aldus Froome. Bovendien vertelde de Brit dat hij na zijn pensioen in de wielersport wil blijven. Hij overweegt om plaats te nemen in de volgwagen als ploegleider of jonge talenten te begeleiden.

De viervoudige Tourwinnaar steekt ook niet onder stoelen of banken dat hij absoluut die vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk. Maar zijn programma is naar eigen zeggen ook nog een groot vraagteken voor Froome zelf. „Het is nog niet beslist of ik nu de Tour of de Giro rijd. Ik moet nog eens rond de tafel gaan zitten met de ploeg.”