Heemskerk pakt goud en zilver op slotdag

De Nederlandse zwemster tikte op de slotdag aan in een tijd van 8.33,00. ,,Dit is nog een mooie bonus. Echt ‘out of the comfort zone’ en ik ben heel blij dat ik die uitdaging ben aangegaan'', liet ze opgetogen weten.

Heemskerk veroverde zaterdag tevens zilver op de 100 meter vrije slag. De Nederlandse zwemster eindigde in 51,29 seconden. Dat was voor haar een persoonlijk record. ,,Hier ben ik echt heel blij mee. Mijn pr was 51,37 en daarmee won ik 2014 de wereldtitel.''

Alleen haar Zweedse rivale Sarah Sjöström was sneller: 51,13. Ranomi Kromowidjojo eindigde als derde. De drievoudig olympisch kampioene finishte in 51,56. ,,Ik gaf iets te veel energie in de eerste 50 meter, waardoor ik het niet super kon afmaken'', blikte 'Kromo' terug op haar bronzen race. ,,Ik ga nu lekker naar huis om te zorgen dat er volgende maand nog een stapje bij kan.''

Kira Toussaint zwom zaterdag op de 200 meter rugslag een dik persoonlijk record: 2.03,59. Daarmee werd ze vierde. Toussaint won vrijdag de 100 meter rugslag in een Nederlandse recordtijd (55,92). Op donderdag schreef ze met een Nederlands record de 50 meter rugslag op haar naam.

Arno Kamminga eindigde zaterdag als achtste op de 200 meter schoolslag in een tijd van 2.06,77.