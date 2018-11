Verstappen heeft zin Abu Dhabi, maar: ’Derde plek doet me niets’

De Limburgse coureur kan Valtteri Bottas en Kimi Raïkkönen nog inhalen als de race een beetje gunstig verloopt. „Ik hecht er niet heel veel waarde aan”, zegt hij voor de camera van Ziggo Sport.

Wat natuurlijk wél interessant voor Verstappen is, zijn de verwachtingen voor 2019. Zo sprak Red Bull-baas Helmut Marko zich al uit over de titelkansen van zijn pupil voor volgend jaar. „Dat hopen we in elk geval. Helmut is sowieso altijd optimistisch, maar dat is heel mooi om te zien. Het wordt afwachten hoe we aan het seizoen beginnen, maar ik denk wel dat we een stap vooruit gaan maken, puur met de motor al”, aldus Verstappen.

De Honda-motor, die volgend jaar in de Red Bull ligt, wordt al getest. „We hebben ook een testbank die we kunnen linken aan de simulator. Dus als ik in de simulator rij, kan ik die motor al besturen.” Veel verschil merkt hij nog niet. „Van mijn kant niet, het is gewoon om die motor te laten rijden en dan kan je de data zien.”