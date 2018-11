Verrassende Brand in Tabor

De Nederlands kampioene sloeg toe in de slotfase. Europees kampioene Annemarie Worst kwam op luttele seconden als tweede over de finish en Alice Maria Arzuffi uit Italië eindigde als derde. Wereldkampioene Sanne Cant uit België kwam door een glijpartij in de laatste ronde niet verder dan de zesde plaats.

Brand reed vorige week in het Belgische Gavere pas haar eerste wedstrijd dit seizoen in het veldrijden. Ze eindigde toen nog als achtste. Haar zege in Tabor kwam voor voor menigeen als een verrassing. Ook zelf reageerde ze een tikje verbaasd.

„Ik denk dat ik op de juiste manier mijn krachten heb verdeeld”, liet Brand verheugd weten. „Ik ben op het juiste moment weggesprongen, maar het was wel zwaar om alleen aan kop te rijden, zeker op het klimgedeelte met de wind tegen. Dankzij mijn uithoudingsvermogen van het wegwielrennen kon ik vooraan blijven.”

Marianne Vos ontbrak in Tsjechië. Ze heeft een rustpauze ingelast. Vos bleef wel leiden in het wereldbekerklassement.