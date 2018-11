Toch nog positief nieuws voor Ricciardo

De FIA heeft namelijk bekendgemaakt dat de inhaalactie van Ricciardo bij de GP van China is uitgeroepen tot ’Actie van het Jaar’.

De Red Bull-racer startte de grand prix destijds als zesde, maar na een sensationele inhaalrace - waarbij hij Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en leider Valtteri Bottas voorbijreed - won hij op spectaculaire wijze de Formule 1-wedstrijd.

Het beeld wat de stemmers vooral is bijgebleven, is waarbij Ricciardo Bottas voorbij snelt. De Australiër remde veel later dan zijn Finse collega bij een bocht en het leek onmogelijk dat de Red Bull-coureur deze inhaalactie met succes kon vervolgen. Maar dat was wel zo, want hij bleef Bottas voor en won de race.

Ricciardo kreeg 35 procent van de stemmen. Op een actie van Max Verstappen kon niet gestemd worden.