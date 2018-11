Lukaku laat ook Zwitserland schieten

De topschutter aller tijden van de Rode Duivels (45 goals in 79 interlands) heeft nog te veel last van de hamstringblessure die hem donderdag ook al aan de kant hield in Brussel tijdens de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen IJsland. De 25-jarige spits van Manchester United werd vervangen door Michy Batshuayi, die twee keer scoorde.

Vincent Kompany ontbrak zaterdag op de afsluitende training van de Belgen. De centrale verdediger van Manchester City deed nog wel mee tegen IJsland. Als Kompany zondag niet kan spelen, bestaat de defensie van de Belgen uit Toby Alderweireld, Dedryck Boyata en Jason Denayer. Bondscoach Roberto Martinez startte in oktober in de oefenwedstrijd tegen Nederland ook met die drie verdedigers.

België heeft aan één punt tegen de Zwitsers genoeg om als groepswinnaar door te stoten naar de eindfase met vier landen, die in juni 2019 wordt afgewerkt.