Duitsland heeft Reus terug voor Oranje

De aanvoerder van Borussia Dortmund sloot zaterdag aan bij de training van de 'Mannschaft'. Vanwege een enkelblessure had Reus donderdag niet meegedaan in de gewonnen oefeninterland tegen Rusland (3-0).

Julian Draxler slaat het duel met Oranje over. De aanvallende middenvelder van Paris Saint-Germain ontbrak vanwege een sterfgeval in zijn familie ook al tegen de Russen. Linksback Jonas Hector viel geblesseerd uit in dat duel, maar de verdediger van 1. FC Köln trainde zaterdag alweer mee en lijkt inzetbaar.

Na de zege van Oranje op Frankrijk (2-0) weten de Duitsers al dat ze in de volgende editie van de Nations League een niveau lager spelen, in de B-divisie. De ploeg van bondscoach Joachim Löw heeft na drie wedstrijden pas één punt. De 'Mannschaft' moet daardoor vrezen dat het bij de loting voor de EK-kwalificatie van volgend jaar geen groepshoofd is.