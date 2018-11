Van der Poel wint vierde wedstrijd in Tabor

De heerser in het veldrijden hield de concurrentie, net als onlangs tijdens het EK en tijdens wedstrijden in Niel en Gavere, op grote afstand.

De Belg Michael Vanthourenhout eindigde op veertien seconden van de winnaar als tweede en daarmee was hij zes tellen eerder binnen dan de Nederlander Lars van der Haar.

„Na anderhalve ronde dacht ik dat het echt dringen zou zijn, omdat we met een heel grote groep waren. Eigenlijk had ik niet echt het plan om meteen weg te rijden. Ik denk dat niemand dat had. Maar op een technisch stuk waar ze het misschien niet echt verwachtten, kreeg ik een kloofje”, zei Van der Poel, die tijdens de warming-up nog onderuit was gegaan.

„Ik had daarna direct het goede gevoel te pakken en kon mijn ding doen; mijn eigen tempo rijden en mijn eigen lijnen kiezen. Ik ben blij dat ik niet gevallen ben op de balkjes. Ik ben er gisteren gevallen en vandaag in de opwarming ook. Ik ben blij dat ik daarvan gespaard ben gebleven in de wedstrijd.”

De wedstrijd in Tabor was de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Vorige maand was Van der Poel al de sterkste in Bern. De eerste twee in de Verenigde Staten werden gewonnen door Toon Aerts, die in Tabor als vierde over de finish kwam. Aerts blijft leider in het algemeen klassement.

Volgende week wordt de vijfde wedstrijd in Koksijde gereden.