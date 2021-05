Heeft Lionel Messi zijn laatste duel voor Barça gespeeld? Koeman geeft ster vervroegd vakantie

Nu Barcelona de landstitel niet meer kan bereiken, is het duel tegen Eibar er een om des keizers baard. Koeman heeft daarom besloten om de 33-jarige alvast vrij te geven. Hem wacht deze zomer nog de Copa América.

Het contract van Messi bij Barcelona loopt eind juni af. Het is nog niet duidelijk of de Zuid-Amerikaan wil bijtekenen. Vorig jaar zomer wilde Messi weg, maar FC Barcelona liet hem toen niet gaan. Messi werd toen in verband gebracht met Manchester City en Paris Saint-Germain. Als hij vertrekt dat is de wedstrijd tegen Celta de Vigo zijn laatste pot in Catalaanse dienst geweest. Tijdens de 1-2 nederlaag maakte hij de openingstreffer.

Messi wordt dit seizoen met 30 treffers naar alle waarschijnlijkheid topscorer van de Spaanse competitie.