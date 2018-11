Ziyech met Marokko naar Afrika Cup

Een dag na de 2-0 overwinning op Kameroen won de Comoren met 2-1 van Malawi. Daardoor kan Marokko een plek bij de eerste twee in groep B niet meer ontgaan.

De Marokkaanse ploeg heeft na vijf van de zes wedstrijden tien punten, vijf meer dan de Comoren en zes meer dan Malawi. Kameroen, dat de Afrika Cup mag organiseren en daardoor zeker is van deelname, staat tweede met acht punten. Tijdens de laatste speelronde, op 22 maart, gaat Marokko nog naar Malawi. Hakim Ziyech vervulde vrijdag een hoofdrol door tegen Kameroen beide goals voor zijn rekening te nemen.

Ook Nigeria, Mali en Uganda doen volgend jaar mee aan de Afrika Cup. De Nigerianen speelden met 1-1 gelijk tegen Zuid-Afrika, dat in de laatste wedstrijd tegen Libië aan een gelijkspel genoeg heeft voor plaatsing.

Uganda zette Kaapverdië met 1-0 aan de kant en is daardoor zeker van de eerste plaats in groep L. Mali had voldoende aan een kleine zege bij Gabon (0-1) om deelname aan de Afrika Cup af te dwingen.