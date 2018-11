Chardon zegeviert in Stuttgart

De menner uit Schipluiden bleef de Belg Glenn Geerts (tweede) en de Hongaar Jozsef Dobrovitz (derde) voor. Het was, na 2007 en 2016, de derde keer in zijn loopbaan dat Chardon de beste was in Stuttgart.

Chardon kwam uit op een puntentotaal van 150,95. Geerts noteerde 154,73 en Dobrovitz 158,96. Topfavoriet Boyd Exell uit Australië moest met de vijfde plek genoegen nemen.

Casper

Chardon had in Stuttgart Baturra Lix ingeruild voor de 12-jarige bonte ruin Casper, die ook al ervaring opdeed in andere wereldbekerwedstrijden. In Maastricht komt Chardon volgende week ook met Casper in actie.

In de wereldbekerstand vierspannen heeft Chardon na twee van de negen wedstrijden de leiding met twaalf punten. De Zwitser Jérome Voutaz volgt met tien punten, voor Dobrovitz met acht punten.