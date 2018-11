Tadic met Servië dicht bij B-divisie

Servië leidde halverwege met 2-0 door doelpunten van Adem Ljajic en Aleksandar Mitrovic. Laatstgenoemde miste in de 38e minuut de kans op een derde Servische treffer. De spits van Fulham wilde net als Memphis Depay vrijdagavond een ’Panenka-strafschop’ doen, maar faalde hopeloos en liftte de bal over het doel. Montenegro kwam twintig minuten voor tijd via Stefan Mugosa terug in de wedstrijd, maar de gelijkmaker bleef uit.

Servië heeft na vijf speelronden elf punten, vier meer dan Montenegro. Roemenië steeg naar plaats twee door een thuiszege van 3-0 op het nog puntloze en gedegradeerde Litouwen. Roemenië staat nu op negen punten. Dinsdag is de laatste speelronde in groep 4 van divisie C, met Servië tegen Litouwen en Montenegro tegen Roemenië.