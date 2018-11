O’Sullivan miraculeus naar finale in Noord-Ierland

Er was een beslissend frame nodig om de finalist aan te wijzen. O’Sullivan wist met een geweldige mazzelbal het laatste frame op zijn naam te schrijven. Zondag speelt de Engelsman, die onlangs nog winnaar werd van de Champion of Champions, tegen de winnaar van de andere halve finalepartij tussen Judd Trump en de Israëliër Eden Sharav. O’Sullivan toonde na zijn gewonnen partij veel respect voor Mark Selby, die al vele jaren de ranglijst aanvoert.

De halve finale was het best denkbare scenario voor de snookerfans. In het Noord-Ierse Belfast gaven beide spelers elkaar geen duimbreedte toe en bleef het tot de laatste bal zenuwslopend. Het laatste frame zal tot in lengte van dagen besproken worden, want bij de stand 38-38 wist Selby een fantastische snooker te plaatsen. O’Sullivan moest vier pogingen doen om daaruit te komen en nadat hij door fouten zestien punten had weggeven, ging de rode bal bij de vierde poging per ongeluk de pocket in en wist The Rocket het frame uit te spelen en had uiteindelijk twee punten meer dan Selby: 70-68.

Scottish Open

Het Noord Ierland Open is het tweede toernooi uit de Home Nations Series en de volgende halte in deze reeks is het Scottish Open. Met het Welsh Open, begin volgend jaar, als afsluiting. Het eerste toernooi, het English Open werd gewonnen door Stuart Bingham.