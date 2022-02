Trots en teleurstelling bij Feyenoord-trainer Arne Slot

Teleurstellingen waren er ook de afgelopen weken. „Het is geen geheim dat we er graag Joey Veerman bij hadden gehad. Het is jammer dat die op dit moment niet in een Feyenoord-shirt speelt, maar ik denk dat we daar goed op geanticipeerd hebben door Patrik Walemark aan te trekken, wat ook een creatieve speler is. Weliswaar op een iets andere positie dan Veerman, maar ook een speler, die kansen kan creëren voor zijn team en goals kan maken. Er was ruimte om éénmalig een grotere transfersom uit te geven en uiteindelijk ben ik heel blij met Walemark.”

"In vergelijking met vorig seizoen zijn inmiddels 25 spelers vertrokken"

In vergelijking met vorig seizoen heeft de selectie van Feyenoord een ware metamorfose ondergaan. Door het kwartet aanwinsten, dat in januari is binnengehaald, is het aantal nieuwelingen sinds de entree van Slot opgelopen tot twaalf. Daarnaast is ook de hoeveelheid vertrekkers imposant te noemen. Door in januari nog maar eens vijf spelers uit te zwaaien, al dan niet op huurbasis, zijn inmiddels 25 spelers afgevloeid, die vorig seizoen nog op de loonlijst stonden.

Doorselecteren

Het doorselecteren is tot grote tevredenheid van Slot verlopen. „Ik was al tevreden over hoe de selectie er voor de winterstop uitzag, maar de kwaliteit is weer omhoog gegaan en dat zie je ook terug op het trainingsveld. Wat heel mooi is en wat we heel goed gedaan hebben, is dat we in twee windows ook heel veel spelers hebben laten gaan. Ik denk dat iedereen van mening is dat Feyenoord er kwalitatief sterker op is geworden. Het is een groot compliment dat we dat met hetzelfde budget hebben gedaan en eigenlijk zelfs nog iets minder hebben uitgegeven. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om je selectie te versterken, als je achter elkaar geld uitgeeft. Het is een knappe prestatie om dat te doen, terwijl je niet meer geld uitgeeft.”

Met Jorrit Hendrix en Cole Bassett haalde Feyenoord twee middenvelders binnen, terwijl in die linie Fredrik Aursnes en Orkun Kökcü de laatste tijd tot de beste Feyenoorders kunnen worden gerekend. Met het oog daarop lijkt ex-PSV’er Hendrix de bank van Spartak Moskou te gaan verruilen voor die van Feyenoord, maar dat is volgens Slot geen uitgemaakte zaak. „Aursnes heeft ook een tijdje op de bank gezeten en zich langzamerhand in het elftal gespeeld. Dat is wat goede voetballers voor elkaar krijgen. De ene keer moeten ze daar iets langer geduld voor hebben en soms zijn ze afhankelijk van een blessure links of rechts. Dat zou voor Jorrit ook kunnen gelden, maar in de basis ben ik wel heel tevreden over hoe Aursnes en Kökcü staan te spelen op dit moment.”

De Zweed Patrik Walemark is een van de nieuwe gezichten van Feyenoord. Ⓒ FOTO ANP/HH

Op de slotdag van de transferwindow kwam Philippe Sandler er als vierde en laatste winterversterking bij. De door Ajax opgeleide verdediger maakte ooit indruk bij PEC Zwolle, verdiende in 2018 een mooi contract bij het grote Manchester City, maar door de zware concurrentie in Engeland en allerlei fysieke tegenslag speelde hij sindsdien slechts vijftien officiële duels. Ondanks de moeilijke jaren die Sandler achter de rug heeft, ziet Slot veel potentie in de inmiddels 24-jarige verdediger.

Voorwaarden

„In de eerste plaats wilden we graag een verdediger toevoegen, omdat we in die linie smal bezet waren. Mits hij fit is, beantwoordt Philippe aan alle voorwaarden, die je wil bij een club die het voetbal speelt, zoals wij het willen spelen. Hij is heel comfortabel aan de bal, heeft goede inspeelpasses, is snel en groot. Als je hem onder deze voorwaarden kan vastleggen is dat voor beiden een win-win-situatie. Het begint er wel mee dat we hem eerst moeten opbouwen en dat moeten we niet te gehaast doen. Daar nemen we goed de tijd voor om ervoor te zorgen dat hij ergens in de komende weken een keer klaar zal zijn om minuten te gaan maken.”

Omdat er maar drie nieuwe spelers ingeschreven mogen worden voor het vervolg in Europa en Feyenoord vier nieuwelingen verwelkomde in januari, heeft Slot een keuze moeten maken. Hoewel Sandler dus nog opgetraind zal moeten worden de komende tijd, heeft de Feyenoord-trainer ervoor gekozen om de verdediger toch in te schrijven, samen met Hendrix en Walemark, en is de Amerikaanse middenvelder Bassett buiten de boot gevallen voor de Conference League. „Dat heeft ook te maken met de posities, omdat we voor het middenveld meerdere opties hebben en we achterin dun bezet zijn.”

Selectie tegen Sparta

Naar verwachting maakt Bassett bij de stadsderby tegen Sparta Rotterdam zondag wel voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie van Feyenoord. Afgelopen woensdag is zijn werkvergunning binnengekomen en trainer Slot is voornemens om hem een plekje op de bank te geven. De Amerikaan kan in de derby zijn debuut voor Feyenoord maken en datzelfde geldt voor Hendrix en Walemark, die tegen NEC al wel op de bank zat, maar nog niet in actie kwam. Tegen Sparta kan Slot niet beschikken over Reiss Nelson, die met een positieve coronatest huiswaarts is gestuurd, en de nog niet wedstrijdfitte Sandler.

