Viñales pakt pole in Valencia

De Spanjaard bleef zaterdag tijdens de kwalificatie zijn landgenoot Alex Rins (tweede) en de Italiaan Andrea Dovizioso (derde) voor. Marc Marquez - die in oktober al zijn vijfde wereldtitel binnenhaalde in de MotoGP - crashte, maar zette bij terugkeer op het circuit toch nog de vijfde tijd neer.

Bendsneyder

Bo Bendsneyder doet dit weekeinde niet mee in de Moto2. De race in Valencia komt te vroeg voor de Nederlander, die revalideert van een open scheenbeenbreuk. Zijn team Tech3 heeft een vervanger gevonden in de Spanjaard Hector Garzo.