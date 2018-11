Doek valt voor Wereldruiterspelen

De internationale paardensportfederatie FEI heeft dat zaterdag besloten nadat zich nog steeds geen geschikte kandidaat had gemeld om het evenement in 2022 te organiseren. Elke discipline in de paardensport krijgt nu weer zijn eigen wereldkampioenschap.

In 1990 werden de Wereldruiterspelen voor het eerst georganiseerd. In september van dit jaar was voorlopig de laatste editie, in Tryon in de Verenigde Staten. De organisatie van dat toernooi verliep nogal chaotisch.