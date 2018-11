Benutte penalty Granqvist helpt Zweden langs Turkije

De Scandinaviërs wonnen het onderlinge duel in Konya zaterdag met 1-0. Andreas Granqvist, oud-speler van FC Groningen, benutte in de 71e minuut een strafschop. Die penalty was gegeven na een overtreding van middenvelder Okay Yokuşlu op spits Marcus Berg. Turkije was Zweden in september nog met 3-2 de baas.

Rusland is koploper met zeven punten uit drie duels, Zweden heeft na drie wedstrijden vier punten. Zweden speelt dinsdag de laatste groepswedstrijd tegen Rusland om de groepswinst. Turkije heeft al vier keer gespeeld en degradeert met drie punten naar divisie C.