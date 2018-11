Oss klopt Almere, Romero op schot voor Jong PSV

Door de zege passeren de Brabanders de ploeg uit Almere. TOP Oss staat nu vierde in de Keuken Kampioen Divisie, Almere City twee plekken lager.

Huseyin Dogan maakte na een uur het eerste doelpunt en een kwartier voor tijd was hij opnieuw trefzeker. Daarmee bracht hij zijn doelpuntentotaal op twaalf. Voor TOP Oss was het al de vierde zege op rij in de Eerste Divisie, tussendoor verloor het wel van amateurclub AFC (1-0) in de KNVB-beker.

Jong PSV won met 3-1 van Jong AZ. Bart Ramselaar en miljoenenaankoop Maximiliano Romero (twee keer) scoorden voor de Eindhovenaren.

Het duel tussen SC Cambuur en FC Volendam leverde geen winnaar op. In Leeuwarden werd het 1-1 en de eindstand was al bij rust bereikt. Nick Doodeman zette de bezoekers na een kwartier op 0-1, Kevin van Kippersluis bracht Cambuur vlak voor rust vanuit een penalty op gelijke hoogte.

Laagvliegers

Laagvliegers FC Dordrecht en Helmond Sport lieten zich in eigen huis de kaas van het brood eten. FC Dordrecht verloor met 3-0 van FC Eindhoven, Helmond moest zijn meerdere erkennen in RKC Waalwijk: 0-2.