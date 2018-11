Herbert en Mahut als tweede duo naar eindstrijd ATP Finals

De Franse combinatie was zaterdagavond in Londen in drie sets te sterk voor het Colombiaanse duo Robert Farah en Juan Sebastian Cabal: 6-3 5-7 10-5.

Herbert en Mahut nemen het zondag in de finale op tegen de Amerikanen Jack Sock en Mike Bryan, die eerder op de dag Jamie Murray en Bruno Soares in een supertiebreak versloegen: 6-3 4-6 10-4.

De afgelopen twee edities van het dubbelspeltoernooi werden gewonnen door de Fin Henri Kontinen en John Peers uit Australië.