Dubbele nederlaag curlingmannen bij start EK

Het team van bondscoach Shari Leibbrandt verloor zaterdag de eerste twee wedstrijden. Na een nederlaag van 10-6 tegen Italië, moest Oranje ook zijn meerdere erkennen in Noorwegen: 8-7.

In de openingspartij deelden de Italianen in het vierde end een klap uit door vier punten te scoren en die tegenslag kwamen de Nederlandse curlers niet meer te boven. Tegen Noorwegen ging het ook mis in het laatste end. Daarin verspeelde Nederland een voorsprong van 7-6.

Het Nederlandse team onder leiding van skip Jaap van Dorp streeft bij het EK in Tallinn naar kwalificatie voor het wereldkampioenschap in Canada eind maart 2019. Daarvoor moet de ploeg bij de eerste zeven eindigen. Nederland vervolgt het toernooi zondag met een wedstrijd tegen Zwitserland.