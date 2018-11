Van Gerwen naar halve finale Grand Slam of Darts

De Brabander was in de kwartfinale met 16-12 te sterk voor Jonny Clayton, een tegenstander waar Van Gerwen in de groepsfase nog van verloren had. Zondagmiddag neemt de Nederlander het in de halve finale op tegen Gary Anderson, die eerder op zaterdagavond weinig moeite had met Michael Unterbuchner: 16-6. De andere halve finale gaat tussen Gerwyn Price en Mensur Suljovic.

Van Gerwen keek na drie legs tegen een 1-2 achterstand aan, maar besloot het eerste blok toch met een 3-2 voorsprong. Clayton bleef in de tweede serie prima meedoen en zorgde met drie gewonnen legs voor een 5-5 tussenstand.

In de derde serie leek Mighty Mike middels een 8-5 voorsprong de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar niets bleek minder waar. Clayton vocht zich terug naar 8-8, waardoor Van Gerwen weer opnieuw kon beginnen. De mannen hielden elkaar in evenwicht, waardoor er na twintig legs een sensationele 10-10 tussenstand op het scorebord stond.

En nadat Clayton de stand in de 22e leg weer had gelijkgetrokken tot 11-11, sloeg Van Gerwen toe. De Vlijmenaar won vier legs op rij, maar miste vervolgens liefst acht (!) matchdarts. Clayton pakte nog één leg, maar de negende matchdart was aan MVG wel besteed.